Рамин Байрамлы: Удалось предотвратить эпидемию в Гяндже

"Благодаря противоэпидемическим мероприятиям, в некоторой степени удалось предотвратить эпидемию в Гяндже".

Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.

По его словам, необходимо продолжать противоэпидемические мероприятия: "Следует учитывать серьезность этих мер".