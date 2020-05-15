https://news.day.az/society/1235365.html Рамин Байрамлы: Удалось предотвратить эпидемию в Гяндже
Рамин Байрамлы: Удалось предотвратить эпидемию в Гяндже
"Благодаря противоэпидемическим мероприятиям, в некоторой степени удалось предотвратить эпидемию в Гяндже".
Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.
По его словам, необходимо продолжать противоэпидемические мероприятия: "Следует учитывать серьезность этих мер".
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