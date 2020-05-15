https://news.day.az/society/1235367.html TƏBİB призвал офисных работников не пользоваться лифтами
TƏBİB призвал офисных работников не пользоваться лифтами
TƏBİB призывает офисных работников не пользоваться лифтами.
Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на брифинге Оперативного штаба при Кабинете Министров сказал председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.
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