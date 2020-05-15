Какие правила нужно соблюдать в кафе и ресторанах с 18 мая?

С 00:00 18 мая 2020 года в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране и в Абшеронском районе возобновляется деятельность ресторанов, кафе, чайных домов, а также всех объектов по оказанию услуг клиентам с 08:00 до 18:00 (за исключением использования кальянного оборудования в объектах общепита).

Об этом сообщает, Day.Az со ссылкой на решение Оперативного штаба при Кабинете министров, в рамках которого была смягчена часть ограничений, применяемых во время особого карантинного режима.

Однако, при этом граждане по-прежнему обязаны соблюдать меры безопасности в связи с коронавирусной инфекцией, посещая вышеупомянутые заведения.

В связи с этим Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Азербайджана разработало правила, основанные на "Методических указаниях по профилактике коронавирусной инфекции в предприятиях общественного питания", согласно которым мы можем защитить себя и других от инфекции COVİD-19.

Согласно этим правилам:

- Во время приготовления пищи должна соблюдаться температура приготовления, следует избегать употребления недоготовленной пищи;

- Предприятие должно быть обеспечено одноразовыми салфетками;

- Регулярная дезинфекция должна проводиться на кухне, в комнатах для персонала, туалетах и ​​служебных помещениях;

- В залах расстояние между посетителями, сидящими за одним столом, должно быть не менее 1 метра, а расстояние между столами - не менее 2 метров.