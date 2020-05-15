Рамин Байрамлы: Сейчас мы на пороге второй волны заражения коронавирусом

"Если обратим внимание на статистику недель, увидим, что 4-10 мая было отмечено 580 случаев заражения. На этой неделе - 480, и до конца недели число увеличится".

Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров сказал председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.

Р.Байрамлы отметил, что это говорит об угрозе второй волны заражений: "Сейчас мы на пороге второй волны. Рост или снижение случаев заболевания в предстоящий период зависит от нашей ответственности".