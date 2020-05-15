TƏBİB: После 2 мая число случаев инфицирования коронавирусом неуклонно росло

В период с 27 апреля по 2 мая количество новых случаев инфицирования коронавирусом стабилизировалось, однако после 2 мая это количество стало неуклонно расти.

Как передает Day.Az, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

По его словам, с начала мая число инфицированных начало расти, что связано с отменой ряда ограничений.

Он отметил, что в настоящее время в Азербайджане есть 1 058 активных больных, из них 35 - лечатся в реанимационном отделении.

"В целом анализы показывают, что у 77,6% инфицированных наблюдаются легкие симптомы заболевания. Состояние средней тяжести наблюдается у 11-12%, а тяжелые случаи наблюдаются у 4-5% больных. Порядка 1,6% больных нуждаются в аппаратах искусственной вентиляции легких", - сказал Байрамлы.

Он добавил, что заболевания, которые наблюдались у пациентов с осложнениями - это сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, болезни легких и другие.