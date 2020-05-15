Обнародована статистика инфицирования коронавирусом по регионам Азербайджана

"На прошлой неделе в стране было зафиксировано 7 смертельных случаев, а на этой неделе - 4 смертельных случая".

Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров сказал председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.

Он отметил, что 54,7% случаев инфицирования было зафиксировано в Баку, 10,3% - в центральных районах, 10,2% - в Лянкяране: "7,7% случаев инфицирования было выявлено у граждан, приехавших из-за границы".

Председатель правления TƏBİB отметил, что инфицирование выявляется у 1,7% протестированных на коронавирус.