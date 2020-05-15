TƏBİB: К лечению коронавируса привлечено свыше 1000 медработников

К лечению коронавируса привлечены свыше 1000 медработников.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы, сообщает Day.Az.

По его словам, после того, как начнут функционировать больницы модульного типа, их число будет доведено до трех тысяч.

Байрамлы добавил, что коечный фонд удовлетворяет потребности страны.