Оперативный штаб о ликвидации полицейских постов

Отмена или снижение числа полицейских постов в Баку и на прилегающих территориях после отмены системы СМС-разрешений зависит от решения МВД.

Об этом сегодня на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал глава пресс-службы Кабмина Ибрагим Мамедов, передает Day.Az.

По его словам, режим карантина не отменен, и правила карантина следует соблюдать.

"Люди должны соблюдать определенные правила и требования. Что касается снижения числа полицейских постов, то данный вопрос полностью в полномочиях министерства внутренних дел. Если министерство посчитает, что может контролировать передвижение населения, то число постов может быть снижено. Это будет зависеть от решения министерства после вступления в силу послаблений", - сказал Мамедов.