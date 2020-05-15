https://news.day.az/society/1235414.html Ибрагим Мамедов об открытии спортивных залов
Ибрагим Мамедов об открытии спортивных залов
В настоящее время обсуждается вопрос открытия спортивных комплексов и залов.
Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал глава пресс-службы Кабмина Ибрагим Мамедов.
По его словам, решение по этому вопросу будет вынесено на последующем этапе.
"Запрет на проведение футбольных матчей и деятельность спорткомплексов все еще в силе. Общественность будет проинформирована о решении, которое будет вынесено в связи с данным вопросом на следующем этапе", - сказал Ибрагим Мамедов.
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