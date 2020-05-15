https://news.day.az/society/1235418.html Ибрагим Мамедов сказал, почему не открываются торговые центры
Ибрагим Мамедов сказал, почему не открываются торговые центры
Ввиду высокого риска инфицирования, крупные ТЦ пока не открываются.
Об этом сегодня на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал глава пресс-службы Кабмина Ибрагим Мамедов, передает Day.Az.
По его словам, крупные торговые центры - это не только торговые объекты, но и зоны развлечения.
"Ввиду массового скопления там людей текущие ограничения остаются в силе. Как всем известно, в случае послаблений растет число инфицированных. Статистика пока что растет. Поэтому данные меры крайне важны для предупреждения случаев заражения", - сказал Мамедов.
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