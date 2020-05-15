TƏBİB: Среди офицеров были случаи заражения короновирусом

"В военных учреждениях приняты очень серьезные карантинные меры".

Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров сказал председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.

Р.Байрамлы отметил, что до сих пор серьезных случаев заражения коронавирусом не наблюдалось: "Среди некоторых офицеров были случаи заражения, они были привлечены к лечению. Серьезных случаев заражения в военных учреждениях не наблюдалось".