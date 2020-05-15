https://news.day.az/society/1235421.html TƏBİB: Среди офицеров были случаи заражения короновирусом
TƏBİB: Среди офицеров были случаи заражения короновирусом
"В военных учреждениях приняты очень серьезные карантинные меры".
Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров сказал председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.
Р.Байрамлы отметил, что до сих пор серьезных случаев заражения коронавирусом не наблюдалось: "Среди некоторых офицеров были случаи заражения, они были привлечены к лечению. Серьезных случаев заражения в военных учреждениях не наблюдалось".
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