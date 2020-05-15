На бульваре и в парках аттракционы не будут функционировать

"Социальная дистанция на территории Бакинского бульвара будет строго соблюдаться".

Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров сказал председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.

Р. Байрамлы отметил, что граждане теперь должны приучать себя к строгому соблюдению этих правил: "Несмотря на то, что вход на бульвар и в парки свободен, социальная дистанция в 1,5-2 метра должна соблюдаться. Детские развлекательные центры, аттракционы не будут функционировать. В то же время запрещается собираться группами более 10 человек, в случае нарушения правил карантинного режима будут приняты соответствующие меры".