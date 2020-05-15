Оперативный штаб внес ясность в вопрос открытия пляжного сезона

"Открытие пляжного сезона будет зависеть от уровня заражения".

Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции, организованной оперативным штабом при Кабинете министров, отвечая на вопрос о пляжном сезоне заявил глава пресс-службы Кабинета министров Ибрагим Мамедов.

И.Мамедов отметил, что если уровень заражения будет низким, то в будущем этот вопрос может быть рассмотрен.