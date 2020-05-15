В Азербайджане нет дефицита медицинских масок и дезинфицирующих растворов

Как сообщает Day.Az, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал глава пресс-службы Кабмина Ибрагим Мамедов.

По его словам, информация о том, что аптеки не могут продать медицинские маски из-за низкого спроса не соответствует действительности.

"Ежедневный потенциал производства медицинских масок предприятий страны составляет 500 тысяч. Однако ввиду отсутствия серьезной надобности заводы не работают в полную мощь", - сказал Мамедов.

Он добавил, что цены медицинских масок могут быть обсуждены на следующем этапе.

"Себестоимость импортных масок выше цен на маски в местных аптеках. Азербайджанское государство компенсирует часть этих средств, чтобы маски в аптеках не продавались дороже 30 гяпиков", - подытожил Ибрагим Мамедов.