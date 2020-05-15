TƏBİB: У нас нет фактов о серьезном росте инфицирования после открытия метро

"У нас нет фактов о серьезном росте инфицирования после открытия бакинского метро".

Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров сказал председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.

Он сказал, что в последнее время инфицирование в основном носит локальный характер, связано с безответственным отношением к правилам на рабочих местах: "Мы всегда говорили, что может начаться вторая волна. В тех европейских странах, в которых население по численности примерно такое же, как у нас, выявлены десятки тысяч случаев инфицирования, а у нас число инфицированных приближается к 3 тысячам. Наши граждане должны проявить ответственность во избежание роста инфицирования".