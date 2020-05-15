TƏBİB о последствиях перенесенного коронавируса для человеческого организма

Пока что нет точной информации о возможных последствиях коронавируса у выздоровевших людей.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы, сообщает Day.Az.

Он сообщил, что согласно имеющейся на сегодня информации, коронавирус серьезно нарушает работу легких.

По его словам, люди с хроническими заболеваниями, те, кто ранее страдали от болезней легких, после перенесенного коронавируса могут чаще чем другие сталкиваться с усугублением старых болезней или с проблемами дыхательной системы.

"Однако люди с сильным иммунитетом, лица, перенесшие инфекцию в легкой форме, восстанавливаются быстрее и раньше. В целом информация о возможных последствиях вируса для человеческого организма будет доступна после исследований", - добавил Байрамлы.