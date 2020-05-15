В центре Баку гражданам раздавали медицинские маски

В соответствии с требованиями и рекомендациями Оперативного штаба при Кабинете министров по охране здоровья населения в борьбе с пандемией коронавируса (COVID-19), по предотвращению распространения инфекции и ее осложнений, на центральных улицах Сабаильского района, возле станции метро "Сахил", на "Площади Фонтанов", а также на других центральных улицах глава Исполнительной власти Вугар Зейналов и члены оперативного штаба, действующего при Исполнительной власти Сабаильского района, раздавали гражданам медицинские маски, передает в пятницу Day.Az.

Согласно информации, ввиду смягчения карантинных условий в последние дни наблюдались случаи, когда некоторые граждане не выполняли требования социальной безопасности, игнорируя рекомендации Оперативного штаба при Кабинете министров.

В рамках кампании гражданам было рекомендовано соблюдать правила личной гигиены, минимально контактировать с другими людьми, соблюдать двухметровую дистанцию при общении и строго следовать всем требованиям и рекомендациям Оперативного штаба при Кабинете министров.