Ибрагим Мамедов: Граждан Азербайджана будут доставлять в страну из России поэтапно

"Возвращение наших граждан из России в Азербайджан возможно только по порталу "Evə gedirəm". Нужно, чтобы наши граждане зарегистрировались на этом портале".

Как сообщает Day.Az, об этом на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров заявил глава пресс-службы Кабинета министров Ибрагим Мамедов.

Он отметил, что этот процесс будет осуществляться поэтапно.

"Однако наши граждане, приезжающие из-за границы, обязательно должны проходить карантин. Мы можем еженедельно размещать в карантинной зоне 200-500 человек, вернувшихся из-за границы. Мы располагаем обширными возможностями в карантинной зоне, но там размещают не только тех, кто возвращается из-за границы. В карантинной зоне размещают тех, кто заразился внутри страны, лиц, контактировавших с инфицированными, тех, у кого имеются подозрения на коронавирус. Но квота на размещение в карантинной зоне тех, кто приехал из-за границы, составляет в неделю 200-500 человек. Но эта квота относится не только к тем, кто приехал из России. Есть и те, кто приехали из Турции, Ирана, Узбекистана, различных стран Европы. Поэтому обязательно устанавливается график для доставки из-за границы в страну наших граждан с учетом возможностей карантинной инфраструктуры. Но этот процесс должен осуществляться под контролем. Поэтому можно приехать в страну из России, пройдя регистрацию на портале "Evə gedirəm". Нашим гражданам не следовало собираться на границе с Россией, их проинформировали об этом. Мы просим их пройти регистрацию и ждать своей очереди", - отметил И.Мамедов.

Он подчеркнул, что не располагает информацией о численности людей собравшихся на российско-азербайджанской границе.