В Баку проводятся масштабные дезинфекционные работы

В Баку специальными химическими растворами дезинфицируются порядке 300 основных улиц, проспектов и автодорог.

Как сообщили в коммунальных службах столицы, с сегодняшнего утра на основных улицах и проспектах Баку, а также в окраинных населенных пунктах и жилых районах проводятся масштабные дезинфекционные работы с использованием специальных химических веществ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

С учетом определенной токсичности используемых веществ, в период дезинфекции населению рекомендуется не выходить на улицу без крайней необходимости.

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