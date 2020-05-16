https://news.day.az/society/1235539.html В Баку проводятся масштабные дезинфекционные работы
В Баку проводятся масштабные дезинфекционные работы
В Баку специальными химическими растворами дезинфицируются порядке 300 основных улиц, проспектов и автодорог.
Как сообщили в коммунальных службах столицы, с сегодняшнего утра на основных улицах и проспектах Баку, а также в окраинных населенных пунктах и жилых районах проводятся масштабные дезинфекционные работы с использованием специальных химических веществ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
С учетом определенной токсичности используемых веществ, в период дезинфекции населению рекомендуется не выходить на улицу без крайней необходимости.
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