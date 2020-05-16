В Баку изменили маршрут ряда автобусов

С 16 по 17 мая в связи с ограничением въезда с круга 20 января на проспект Зии Буниятова в Баку временно будет изменена схема движения ряда маршрутных линий.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в Бакинском транспортном агентстве (БТА).

По данным источника изменения выглядят следующим образом:

Маршруты номер 7A и 7B в направлении проспекта Зии Буниятова: Московский проспект - круг 20 января - Тбилисский проспект - круговое движение по улице А. Саламзаде, затем в соответствии с маршрутной линией.

Маршруты номер 67, 83, 92, 119 и 199 в направлении круга третьего микрорайона: Московский проспект - улица 20 Января - улица А. Магеррамова - круг третьего микрорайона, затем в соответствии с маршрутной линией.

Маршруты номер 79 в направлении станции метро Мемар Аджеми: Тбилисский проспект - улица Пишавари - круг третьего микрорайона затем согласно маршрутной линии.

Маршруты номер 165 и 211 в направлении проспекта Зии Буниятова: улица Г. Зардаби - Круг Победы - улица А. Саламзаде затем в соответствии с маршрутной линией.

Маршруты номер М1 и М2 временно будут ограничены до круга третьего микрорайона.

Маршрут номер 92 в направлении станции метро Мемар Аджеми: Московский проспект - улица 20 Января - улица А. Магеррамова - круг третьего микрорайона, затем в соответствии с маршрутной линией.

Маршрут номер 193 в направлении ТЦ Бина: Московский проспект - 2-я улица Алатава - улица М. Гасанова затем в соответствии с маршрутной линией.

Маршрут номер 165 в направлении улицы А.М. Шарифзаде: круг третьего микрорайона - улица А. Саламзаде - Круг Победы - улица И. Талыблы - улица А.М. Шарифзаде затем в соответствии с маршрутной линией.

Маршрут номер 211 в направлении жилого комплекса Ясамал: круг третьего микрорайона - ул. Дж. Салимова - улица А. Саламзаде - ул. Зардаби - улица И. Талыблы - улица А.М. Шарифзаде - ул. М. Хиябани, затем в соответствии с маршрутной линией.

Маршрут номер М4 в направлении станции метро 20 Января: Тбилисский проспект - улица А. Саламзаде - Круг Победы - ул. Зардаби.

Маршрут номер М7 в направлении станции метро Иншаатчылар: улица А. Саламзаде - Круг Победы, затем в соответствии с маршрутной линией.