В Азербайджане более чем 143 тысячи семей получают пенсии или пособия за потерю главы семьи

Одной из уязвимых групп населения, охваченных государственной системой социального обеспечения, являются семьи, потерявшие главу семьи.

Как сообщили Day.Az в министерстве труда и социальной защиты населения, на сегодняшний день за потерю главы семьи ежемесячная пенсия выплачивается 116 тысячам семей, а ежемесячное пособие - 27 тысячам.

В рамках проведенных в прошлом году реформ, как и суммы других соцвыплат, также увеличилась сумма ежемесячного пособия за потерю главы семьи. Она определена в размере 80 манатов на каждого члена семьи.

Также с целью усиления социальной защиты семей потерявших главу, в законодательстве сделаны соответствующие поправки, согласно которым с начала 2020 года таким семьям предоставлено право выбора более крупного из двух предусмотренных для них видов соцобеспечения (пенсия либо пособие за потерю главы семьи).