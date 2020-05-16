В период пандемии граждане Азербайджана смогут ехать в Турцию для лечения

Власти Турции разрешили гражданам ряда других стран пересекать границу для лечения в медицинских учреждениях.

Как передает Day.Az, об этом сообщает в субботу агентство Anadolu.

Это решение принято правительством страны в рамках мер по упрощению карантина в связи с коронавирусной инфекцией нового типа.

Разрешение распространяется для граждан Азербайджана, России, Великобритании, Германии, Греции, Грузии, Джибути, Ирака, Казахстана, Катара, Кыргызстана, Ливии, Молдовы, Нидерландов, Туркменистана, Узбекистана и Украины.

При этом пересекать границу с Турцией смогут лишь пациенты с отрицательными результатами теста на коронавирус.

По данным Anadolu, информация о желающих пройти лечение в республике иностранцах будет сначала заноситься в Международную систему медицинского контроля. После получения предварительного подтверждения им будет выдаваться разрешение на лечение в турецких медицинских учреждениях.

Коронавирус нового типа был впервые выявлен в Турции 10 марта у местного жителя, который вернулся из Европы. Общее число инфицированных в стране к настоящему моменту превысило 146 тыс., умерли 4 055 человек, выздоровели 106 133.