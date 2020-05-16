https://news.day.az/society/1235628.html Задержан нарушитель правил карантина, изготовивший поддельное удостоверение - ФОТО
Задержан нарушитель правил карантина, изготовивший поддельное удостоверение - ФОТО
В Гяндже задержан мужчина, который пытался нарушить правила карантина, сделав себе поддельное удостоверение журналиста.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, сотрудники Главного управления полиции города Гянджа проверили наличие у жителя Кяльбаджарского района Эльнура Алмамедова специального разрешения на въезд в город. Алмамедов сообщил, что работает в ООО Liderpress.az.
При проверке служебного удостоверения, предъявленного Э.Алмамедовым сотрудникам полиции, было выявлено, что оно поддельное. Э.Алмамедов был доставлен в управление полиции, где во время предварительного допроса признался в содеянном.
Расследование продолжается.
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