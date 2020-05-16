Тысячи граждан Азербайджана в этом году получили право на социальные пособия в связи с возрастом

В соответствии с законом, утвержденным Президентом Ильхамом Алиевым 16 декабря 2019 года, приравнивание возраста для получения пособия по возрасту с пенсионным позволило с начала 2020 года расширить действие системы социального обеспечения.

Как сообщили в субботу Day.Az в министерстве труда и социальной защиты населения, 11 200 лицам, которым до начала года или за прошедший период этого года достигли пенсионного возраста, но не получили право на получение пенсии, было назначено пособие в связи с возрастом.

Таким образом, этим лицам назначены ежемесячные социальные выплаты, без ожидания достижения ими ранее предусмотренного возраста для получения пособия в связи с возрастом (для женщин - 62 года, для мужчин - 67 лет).

В целом, на первое мая 2020 года свыше 94 тысяч лиц получают пособие в связи с возрастом, что на 33 500 или 55,4 процента выше аналогичного показателя прошлого года.