В Азербайджане выявлено 158 случаев инфицирования коронавирусом, 58 вылечившихся

В Азербайджане выявлено 158 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 58 человек вылечились и были выписаны.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на сообщение Оперативного штаба при Кабинете министров.

На сегодня в стране выявлено 3138 случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 1944, скончались 36 человек. В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 1158 лиц, из которых состояние 41 человека оценивается как тяжелое, 52 - средней тяжести, а остальные чувствуют себя нормально.

Всего в Азербайджане было проведено 226 005 тестов на предмет выявления коронавируса.