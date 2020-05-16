У 29 граждан Азербайджана, прибывших из Киева, выявлен коронавирус

У 29 граждан Азербайджана, прибывших из Киева, выявлен коронавирус.

Как передает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

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