В Баку продезинфицированы более 400 улиц и проспектов

С сегодняшнего утра на центральных улицах и проспектах Баку, а также на улицах сел, поселков и жилых массивов проводились дополнительные масштабные дезинфекционные работы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Исполнительную власть Баку, к этим работам были привлечены 40 работников служб, входящих в коммунальную структуру столицы, 20 единиц техники специального назначения МВД и более 2000 работников коммунальных служб.

До 18:00 были продезинфицированы более 400 улиц в центре города и поселках.