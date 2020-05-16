Служба ASAN обратилась к гражданам в связи с ослаблением карантина

"С 18 мая прием граждан в центрах службы ASAN и "ASAN Kommunal" вновь будет проводиться путем онлайн-очереди".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сказал руководитель пресс-службы Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики Эльнур Нифталиев.

Он отметил, обращаясь к гражданам, что мобильное приложение службы ASAN для занятия очереди загружается с операционных систем "IOS" и "Android": "В то же время, может занять очередь, через функциональную ячейку "Онлайн очередь" на сайте www.asan.gov.az и позвонив в колл-центр 108. Мы еще раз призываем всех в центрах вступать в минимальный контакт с окружающими, соблюдать правила личной гигиены и медико-профилактические правила".