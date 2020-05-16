https://news.day.az/society/1235741.html В Фонд поддержки борьбы с коронавирусом в Азербайджане переведены более 113 млн. манатов
В Фонд поддержки борьбы с коронавирусом в Азербайджане переведены более 113 млн. манатов
Обнародована сумма пожертвований, переведенных в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом в Азербайджане, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
До сегодняшнего дня в Фонд перечислены 113 727 551 манатов.
Среди перечисливших пожертвования 3 336 - юридические, 11 678 - физические лица.
Напомним, что Фонд был создан согласно указу Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 19 марта 2020 года.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре