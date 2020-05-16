В Фонд поддержки борьбы с коронавирусом в Азербайджане переведены более 113 млн. манатов

Обнародована сумма пожертвований, переведенных в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом в Азербайджане, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

До сегодняшнего дня в Фонд перечислены 113 727 551 манатов.

Среди перечисливших пожертвования 3 336 - юридические, 11 678 - физические лица.

Напомним, что Фонд был создан согласно указу Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 19 марта 2020 года.