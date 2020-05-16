Спецоперация СГБ Азербайджана и турецких спецслужб

В результате совместных поисковых операций, проведенных Службой государственной безопасности Азербайджанской Республики и турецкими спецслужбами, задержан и доставлен в нашу страну гражданин Азербайджана Адилов Салех Валех оглы 1984 года рождения.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на официальный сайт СГБ.

Согласно информации, Адилов был задержан в городе Ван.

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