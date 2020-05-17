Парки и аллеи Гянджи приводятся в состояние готовности для отдыха населения

С учетом санитарно-эпидемиологической ситуации в Азербайджане в связи с коронавирусной инфекцией (COVID-19), общего числа инфицированных среди населения страны и динамики выздоровления пациентов, было принято решение смягчить с 00.00 18 мая еще часть ограничений в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране и в Абшеронском районе. Согласно решению, отменяется ограничение на посещение бульваров, парков, центров отдыха при условии не собираться в группы более 10 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в связи с этим парки и аллеи в Гяндже приведены в состояние готовности для отдыха населения.

Так, на указанных территориях проведена уборка, дезинфекционные работы.

Отметим, дезинфекционные работы, проводимые на улицах и проспектах города, в том числе в многоквартирных домах, будут продолжены.