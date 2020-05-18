Александра Саламахина о своем уникальном проекте и ведении бизнеса в Азербайджане

Day.Az представляет интервью с основательницей известного бренда платков "Salamakhina" Александрой Саламахиной. Она рассказала о том, как создала успешный бренд и поделилась советами для тех, кто хочет запустить свой стартап.

Когда я начал создавать бренд, не было четкой стратегии и направления. Но как только был запущен онлайн-магазин, началась активная деятельность. Это случилось 2-3 года назад. Тогда сложилась стилистика, определились тренды продаж и предпочтений. Сейчас уже идет оценка и работа над стратегией до конца года и на 2021 год. Последние месяцы, конечно, внесли жёсткие коррективы в то, что было рассчитано для 2020-го.

Главным успехом считаю доверие клиентов и понимание того, что купленную или подаренную вещь не уберут на полку. Всегда очень радуюсь, когда вижу изделия "Salamakhina" на незнакомых людях. Я вижу разницу между первыми сериями и текущими коллекциями, наблюдаю значительный рост качества работы, и не хотелось бы останавливаться. Мне приятно осознавать, что бренд востребован как частными покупателями, так и корпоративными клиентами. Над предложениями для последних, к слову, идет активная работа.

На фото: Тамилла Гусейнли

Статистика просмотров, посещения сайта, заказов, объемы продаж в целом за тот же установленный период времени выросли по сравнению с прошлым годом. Здесь помимо сезонного роста продаж, сработал еще и момент активного продвижения бренда. Эффективно работающий онлайн-магазин с удобным интерфейсом - то, что клиенты хотят видеть вне зависимости от внешних условий. Но, конечно же, рост количества пользователей Интернета из-за пандемии коронавируса также можно назвать причиной роста продаж.

Когда-нибудь я напишу книгу о том, как работать над своим брендом, если у тебя есть основная работа и трое сыновей. И назову ее просто: "НИКАК". Справедливости ради, я уже год как уволилась с основной работы, вплотную занялась брендом, образованием и теперь уже 24\7 - семьей. Правильно расставленные приоритеты, качественные, а не количественные показатели вашей активности, вовремя оцененные собственные ресурсы и возможности позволяют нормально справиться со всеми делами. Есть задачи, которые необходимо выполнять ежедневно, есть те, которые можно и нужно распределять или вообще снимать со своей повестки дня. Получилось сегодня выполнить весь список и три пункта сверху - молодец, теперь отдохни. Не получилось - получится завтра. Честно говорите себе "стоп", когда ресурс исчерпан. Не пинайте дохлую лошадь, особенно, если эти дохлая лошадь - вы.

Разработка полноценной коллекции начинается с определения тематики: как будут связаны идейно все модели, насколько цветовая гамма идет в соответствии с предстоящими трендами года. От первоначальных эскизов на бумаге до получения образца может пройти не одна неделя. В зависимости от сложности принта, определяется техника его выполнения. Иногда дизайн имеет в своем законченном виде абсолютно не то, с чего, так сказать, начинался на бумаге. Иногда от начала и до конца работа выполняется в одном ключе. Исключительно момент видения законченной работы, и хорошо, если муки творчества не уйдут "на нет", пока не закончен принт.

Сейчас я работаю над новой коллекцией, которую посвятила архитектуре Баку. Уже представлены семь моделей первой части Архитектурной коллекции, которые посвящены четырем знаковым зданиям города: Исмаилие, Дому Гаджинского, Дворцу Мухтарова и Азербайджанскому государственному академическому театру оперы и балета. Для Дома Гаджинского и Дворца Мухтарова создано по одной модели, которая максимально отражает стилистику, цветовое оформление и самые характерные, узнаваемые элементы данного памятника архитектуры. Уникальный фасад Исмаилии невозможно было выразить в одном принте, поэтому одна модель сделана с акцентом на растительный орнамент майолики, вторая ссылается на восхитительные окна-розы в готическом стиле. Для Театра оперы и балета - целых три принта: фасад, главный зал и один общий принт, объединяющий все ключевые орнаменты и элементы. Я очень надеюсь, что этими работами удалось передать моё видение и отношение к архитектуре любимого города.

Тем, кто хочет запустить свой стартап, свой дело, советую не пожалеть времени, выполнить грамотный анализ внешних условий, рынка. Когда ты хочешь создать нечто уникальное, очень важно быть в курсе существующих уже производителей или схожих брендов. Надо понять, где и как будет осуществляться реализация продукции, насколько будет востребован ваш продукт. В Интернете достаточно эффективных инструментов и статей по этой теме, если мы говорим о малом бизнесе с небольшими вложениями. В Азербайджане требования для открытия небольшого бизнеса, его регистрации и ведения очень удобные и доступные. Другой момент - условия рынка и ограничивающие экономические факторы. Опережайте конкурентов, постоянно поднимайте планку, добавляйте в список услуг то, что еще никто не сделал, и у вас все получится.

Н. Гасымова

Фото: Анастасия Лобановская