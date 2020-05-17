Обнародованы правила контроля лифтов в Азербайджане

В последнее время возникают проблемы в работе некоторых лифтов и подъемных устройств, установленных в жилых зданиях и других объектах. В результате люди застревают в лифте, а также происходят другие неприятные события.

Каков же механизм контроля над такими устройствами в стране?

Главный консультант-главный специалист Инспекции по надзору за безопасностью работ на котлоподъемных и энергетических устройствах Государственного агентства по надзору за безопасностью работ в промышленном и горнорудном секторах министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Видади Бадалов сообщил Trend, что контроль над лифтами другими подъемными устройствами, установленными в жилых и нежилых зданиях, принадлежащих юридическим или физическим лицам, их технический осмотр проводится на основе "Правил установки и безопасной эксплуатации лифтов" и "Правил установки и безопасной эксплуатации других подъемных устройств" согласно закону "О технической безопасности" Азербайджанской Республики (№ 733-İQ от 2 ноября 1999 года).

"Регистрация подъемных устройств в Агентстве осуществляется после письменного заявления владельца и изучения совместимости технических показателей с представленным техническим паспортом оборудования специалистом учреждения на месте. После того, как лифт установлен и зарегистрирован, он должен пройти технический осмотр инспектора в соответствии с "Правилами установки и безопасной эксплуатации лифтов" и получить разрешение.

Технический осмотр лифтов должен проводиться не позднее, чем через 12 месяцев, и в паспорте должно быть указано разрешение на эксплуатацию до следующей проверки. Отмечу, что в течение 2019 года было проверено более 340 лифтов в зданиях государственных предприятий, юридических и физических лиц, и составлено 85 актов.

Также, в прошлом году по 128 жалобам, поступившим в министерство, специалистами были проверены 156 лифтов и составлены акты, были направлены письма владельцам ЖСК и производственному объединению Lifttemir с целью устранения недочетов и обеспечения технической безопасности.

В первом квартале текущего года были проведены технические осмотры более 690 лифтов в зданиях государственных предприятий, юридических и физических лиц, и составлено 127 актов", - сказал он.

Бадалов отметил, что в 2020 году согласно 30 жалобам, поступившим в министерство, специалистами были проверены 45 лифтов и составлены акты. С целью устранения недочетов и обеспечения технической безопасности были направлены письма главам ЖСК, которые являются владельцами лифтов, и ПО Lifttemir.

Говоря об инциденте в грузовом лифте принадлежащем ООО Bazar Store магазине, который находится на проспекте Н.Нариманова 87 в городе Гянджа, Бадалов отметил, что специалисты Западной региональной инспекции Агентства провели расследование на месте и составили акт. В настоящее время работа данного лифта приостановлена.