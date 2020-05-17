Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в Азербайджане

Национальная служба гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов сделала предупреждение в связи с ожидаемой на завтра погодой в стране.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, в Баку и Абшеронском полуострове 18 мая юго-западный ветер вечером сменится на северо-западный и будет усиливаться до 15-18 м/с, иногда до 20-25 м/с.

В районах Азербайджана 18-19 мая в днем будет гроза, пойдет дождь, выпадет град. Ожидается, что 18 мая в некоторых районах западный ветер будет усиливаться до 15-20 м/с, в отдельных местах до 23-28 м/с.