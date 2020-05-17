В Азербайджане опубликовано расписание телеуроков по профобразованию на завтра

Опубликовано расписание на 17 мая телеуроков по профессиональному образованию, проводимых в рамках передачи "Время урока" на канале Mədəniyyət (Культура), сообщает в воскресенье Day.Az со ссылкой на Trend.

Посмотреть выпуск программы "Время урока" можно также на Youtube (https://bit.ly/2WYaWU9), на странице в Facebook, а также на портале видеуроков минобразования (https://video.edu.az/).