https://news.day.az/society/1235900.html В Азербайджане опубликовано расписание телеуроков по профобразованию на завтра - ФОТО
В Азербайджане опубликовано расписание телеуроков по профобразованию на завтра - ФОТО
Опубликовано расписание на 17 мая телеуроков по профессиональному образованию, проводимых в рамках передачи "Время урока" на канале Mədəniyyət (Культура), сообщает в воскресенье Day.Az со ссылкой на Trend.
Посмотреть выпуск программы "Время урока" можно также на Youtube (https://bit.ly/2WYaWU9), на странице в Facebook, а также на портале видеуроков минобразования (https://video.edu.az/).
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