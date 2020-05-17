В Азербайджане выявлено 136 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечился 71, скончались 3 человека, передает в воскресенье Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб.

Согласно сообщению, скончались три человека 1932, 1956 и 1965 года рождения, чьи тесты на COVID-19 оказались положительными.

На сегодня в стране выявлено 3274 случая инфицирования коронавирусом, вылечились 2015, скончались 39 человек. В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 1220 лиц, из которых состояние 43 человек оценивается как тяжелое, 58 - средней тяжести, а остальные чувствуют себя нормально.

Всего в Азербайджане было проведено 232 077 тестов на предмет выявления коронавируса.