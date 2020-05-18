https://news.day.az/society/1235987.html В Сумгайыте произошел сильный пожар
В Сумгайыте произошел сильный пожар
В Сумгайыте вспыхнул пожар.
Как сообщили Day.Az в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС), в однокомнатной квартире общей площадью 33 квадратных метра на третьем этаже пятиэтажного жилого дома сгорели предметы домашнего обихода на площади 20 квадратных метров.
Огонь был потушен пожарными.
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