В Сумгайыте произошел сильный пожар

В Сумгайыте вспыхнул пожар.

Как сообщили Day.Az в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС), в однокомнатной квартире общей площадью 33 квадратных метра на третьем этаже пятиэтажного жилого дома сгорели предметы домашнего обихода на площади 20 квадратных метров.

Огонь был потушен пожарными.