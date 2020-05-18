https://news.day.az/society/1236019.html В Баку, Сумгайыте, Абшеронском районе убраны специальные полицейские посты
В Баку, Сумгайыте, Абшеронском районе убраны специальные полицейские посты
"С сегодняшнего дня убраны установленные в Баку, Сумгайыте, Абшеронском районе специальные полицейские посты".
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сказал глава пресс-службы МВД, полковник полиции Эхсан Захидов.
По его словам, несмотря на это, полицейские и служащие внутренних войск продолжают контроль за особым карантинным режимом:
"Сотрудники полиции и служащие ВВ МВД следят за соблюдением социальной дистанции между людьми в парках, на бульваре, ношением медицинских масок, работой объектов в соответствии с установленным графиком. Эта работа продолжается в усиленном режиме".
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре