В Азербайджане будет рассмотрен законопроект о трансплантации органов

В Азербайджане разработан новый законопроект в связи с трансплантацией органов, который парламентский комитет по здравоохранению обсудит на весенней или осенней сессии Милли Меджлиса (парламента) этого года.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend зампред комитета Рашад Махмудов.

Он напомнил, что закон "О трансплантации органов и (или) тканей человека" был подписан Общенациональным лидером Гейдаром Алиевым в 1999 году.

Зампред комитета отметил, что по информации международной организации EURO-Trans, которая собирает все статистические данные Европы, Азербайджан в сфере трансплантологии находится в первых рядах: "Естественно, это отрадный факт. Однако в стране еще существуют некоторые проблемы в связи с дефицитом органов. Все еще актуален вопрос по взятию органов у людей, потерявших жизнь, и в этой сфере есть пустоты в законодательстве. С другой стороны, к этому вопросу общество тоже должно относиться положительно".