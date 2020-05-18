В Азербайджане освобождаются от пошлины инсулиновые шприцы

С завтрашнего дня пластмассовые шприцы, предусмотренные для инсулина емкостью 1 миллилитр (мл) и менее освобождаются от таможенной пошлины.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом говорится в решении Кабинета министров "О внесении изменений в "Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Азербайджанской Республики, в ставки импортных таможенных пошлин и в ставки экспортных таможенных пошлин" от 17 апреля 2020 года.

Согласно решению, с завтрашнего дня на каждый пластмассовый шприц емкостью 2 мл и менее устанавливается ввозная таможенная пошлина в 0,02 доллара США, на каждый пластмассовый шприц емкостью от 2 до 5 мл - 0,025 долларов США, на каждый пластмассовый шприц емкостью от 5 до 10 мл - 0,03 доллара, на каждый пластмассовый шприц емкостью от 10 до 20 мл - 0,04 доллара, на другие пластмассовые шприцы - 0,04 доллара.

Решение действительно до 31 декабря 2022 года.