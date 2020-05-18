В Азербайджане еще больше людей получат соцпомощь

В Азербайджане расширяется охват населения адресной государственной социальной помощью, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В связи с этим к закону "Об адресной государственной социальной помощи" предлагается поправка.

Согласно этой поправке, увеличивается число категорий лиц, которым будет предоставлено право на получение соцпомощи: каждому члену семьи со среднемесячным доходом ниже критерия потребности по независящим от них причинам, при условии ухода за лицом с инвалидностью первой группы, ребенком до 8 лет или лицом до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья, или с членом семьи до 23 лет, получающим очное образование.