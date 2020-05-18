В Азербайджане будет легче получить пенсию по инвалидности

В новом законопроекте о пенсиях учтены интересы пенсионеров, и предусмотрено право перехода пенсионера от одного вида трудовой пенсии к другой, сообщает Day.Az со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана.

По статье 34 действующего закона "О трудовых пенсиях" ограничен переход пенсионера от пенсии по возрасту к пенсии по инвалидности. То есть, лицо, получающее пенсию по возрасту, не может, отказавшись от нее, перейти на пенсию по инвалидности.

Поправка, предусматриваемая новым законопроектом, направлена на устранение этого ограничения, то есть пенсионер в соответствии с выбором сможет без исключения перейти на другой вид пенсии, на которую он имеет право.

В этом случае заявление пенсионера рассматривается не позднее 10 рабочих дней, обеспечивается его переход на другой вид пенсии и назначается соответствующая сумма выплаты.