Бакинский метрополитен перешел на усиленный режим работы

В связи с отменой с сегодняшнего дня SMS-разрешений для выхода граждан из дома на станциях метро увеличилось число пассажиров.Об этом, как передает Day.Az , сказал в понедельник Trend глава пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов.

По его словам, в связи со смягчением текущего карантинного режима метрополитен работает по усиленному графику: "В связи с отменой SMS-разрешений наблюдается увеличение числа пассажиров. Лица без медицинских масок в метро не допускаются, с пассажирами ведется постоянная разъяснительная работа о соблюдении социальной дистанции".

Мамедов добавил, что после того как возобновилась работа метро, поезда работают с короткими интервалами: " В часы пик интервал чередования поездов между станциями "Ази Асланов - 28 Мая" сокращен до двух минут. В настоящее время метрополитен работает в усиленном режиме".