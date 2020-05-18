В Азербайджане обнародованы правила приема в I класс детей старше 8 лет, сообщает Day.Az со ссылкой на министерство образования.

Дети старше 8 лет привлекаются к индивидуальному обучению в соответствии с требованиями "Правил об организации индивидуального обучения", утвержденных приказом министра образования № 645 от 29.05.2014 года.

Родители детей старше 8 лет после регистрации на сайте www.mektebeqebul.edu.az могут с 1 июня 2020 года обращаться по вторникам и четвергам со справкой с места жительства, двумя цветными фотографиями 3x4, документом, удостоверяющим личность родителя (или законного представителя) и ребенка, при необходимости со справкой о состоянии здоровья (forma 26U) в соответствующие комиссии в местных органах управления образованием.

Родителям рекомендуется приводить с собой в комиссию детей.