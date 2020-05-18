Сколько SMS-сообщений было отправлено на номер 8103 в период карантина?

В рамках послабления карантинного режима с сегодняшнего дня отменены регистрация на портале icaze.e-gov.az, а также SMS-разрешения.

Об этом сообщили Day.Az в Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана.

По данным источника, с 5 апреля 2020 года была введена "система получения и мониторинга разрешений в период действия особого карантинного режима". Система была разработана центром развития электронного правительства и министерством внутренних дел при Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана.

"За этот период 72 330 государственных и частных организаций, в том числе физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью без создания юридического лица, получили 924 992 разрешения через портал разрешений icaze.e-gov.az

36 184 000 SMS-сообщений было отправлено на короткий номер 8103, чтобы получить разрешение покинуть жилое помещение. В 99 процентах случаев ответное SMS было получено гражданами в течение 1-2 минут",- отметили в Госагентстве.

Система получения и мониторинга разрешений в период действия особого карантинного режима функционировала в полном объеме. Всего сотрудниками центра ASAN было зарегистрировано более 500 тысяч обращений граждан.

"Также был проявлен международный интерес к применению данной системы. к примеру, в Казахстане была разработана система онлайн-регистрации для перемещения своих граждан на основе такого решения. В то же время, Государственным агентством были получены запросы по поводу применения системы некоторыми федеральными субъектами России, Турции и ОАЭ", - подытожили в агентстве.