Конкурс по приему детей в лицеи Азербайджана стартует в июне

Конкурсы по приему в первый класс для учеников, не зарегистрированных на микротерритории лицеев и гимназий, находящихся в непосредственном подчинении Министерства образования, запланированы в июне.

Как сообщили Day.Az в министерстве образования, если в рамках процесса язык обучения будет избран азербайджанский, то процедуры будут проведены в обычном порядке, а если будет избран отличный от азербайджанского язык, то прием будет осуществлен с проведением собеседования. Для этого с 20 мая родители должны зайти в свой личный онлайн-кабинет и выбрать форму собеседования - живую или онлайн. Родители детей, проживающих на микротерриториях учебных заведений, должны выбрать раздел "по территории", а остальные - раздел "путем конкурса". Проведение конкурсов планируется в июне.

Дети родителей, выбравших Бакинский европейский лицей, Республиканскую гимназию искусств или Среднюю специальную музыкальную школу имени Бюльбюля, будут приниматься только на основании конкурса.