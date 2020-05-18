В Азербайджане завели дело на еще одного чиновника

На основании обращения омбудсмена Азербайджана Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

В Генпрокуратуру для дачи правовой оценки от уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджана поступили материалы по нарушениям, допущенным должностными лицами.

В ходе расследования, проведенного в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре, возникли обоснованные подозрения в том, что начальник жилищно-коммунального эксплуатационного участка № 117 Низаминского района Баку Исмаил Мансуров, используя служебное положение, получил от гражданина 10 500 манатов в обмен на обещание оформить документацию на строительство пристройки в его доме, не имея на то полномочий.

По факту в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре возбуждено уголовное дело по статье 178.2.3 (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения) и 178.2.4 (мошенничество с причинением значительного ущерба) УК Азербайджана.

Оперативно-следственные меры по выявлению круга виновных лиц с полным и всесторонним расследованием всех противоправных случаев по делу продолжаются.