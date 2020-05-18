В Азербайджане отменен запрет на посещение ряда туристических объектов
В Азербайджане с 18 мая отменен запрет на посещение туристических демонстрационных объектов, храмов и музеев, находящихся в подчинении Государственного туристического агентства.
Как сообщили Day.Az в Агентстве, деятельность учреждений будет возобновлена в соответствии с требованиями методических указаний по профилактике коронавирусной инфекции COVİD-19 в сфере туризма и отелей.
Соблюдая соответствующие правила, можно посещать следующие объекты:
Государственный историко-архитектурный заповедник "Атешгях";
Государственный историко-культурный и природный заповедник "Янардаг";
Государственный историко-архитектурный заповедник "Юхары Баш": Дворец шекинских ханов, Дом-музей Шекихановых, Шекинский краеведческий музей, Шекинский музей народно-прикладного искусства, Шекинская галерея искусств;
Историко-архитектурный заповедник "Киш": Албанская церковь.
За нарушение правил социальной изоляции и профилактических мероприятий на территории туристических учреждений, будут приниматься меры в соответствии с законодательством Азербайджана.
Напомним, что руководствуясь решением Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана о ряде мероприятий по социальной изоляции, которые проводятся на территории страны с 00:00 14 марта 2020 года, Агентство ввело ограничение на посещение туристических объектов при Государственном агентстве по туризму Азербайджана.
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