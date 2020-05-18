В Азербайджане на пляжи будут пропускать по электронным разрешениям.

Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров сказал глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов.

По его словам, ведутся обсуждения в связи с необходимостью открытия пляжей в летний сезон.

"Мы понимаем, что скопление людей на пляжах будет серьезным риском. Поэтому сейчас расматривается вариант внедрения электронной системы для контроля за их посещением. Вполне вероятно, что перед тем, как поехать на пляж, граждане будут с помощью электронной системы бронировать место заранее и только после этого смогут поехать к морю", - заявил Э.Азизов.

По его словам, пляжи откроются в ближайшем будущем".

При этом он отметил, что на пляжах нужно будет соблюдать социальную дистанцию и другие требования.