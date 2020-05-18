https://news.day.az/society/1236258.html Глава ИВ Баку обратился к жилищно-строительным кооперативам
Глава ИВ Баку обратился к жилищно-строительным кооперативам
"В результате проделанной работы сегодня Баку является чистым городом".
Как сообщает Day.Az, об этом на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров заявил глава ИВ Баку Эльдар Азизов.
Э.Азизов сказал, что к дезинфекционным работам привлечены 2 тысячи человек: "Все лифты ежедневно дезинфицируются. Я обращаюсь к кооперативам и жилищно-строительным кооперативам. Руководства ЖЭУ и кооперативов должны проводить дезинфекционные работы в зданиях. Мы также проводим дезинфекционные работы в этих зданиях".
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